PHP a 25 ans : Résumé de son histoire et remise de 50% sur l'EDI PhpStorm de JetBrains Jusqu'au 10 juin 2020 0PARTAGES Rasmus Lerdorf a lancé PHP il y a exactement 25 ans aujourd'hui. En 25 ans, la communauté s'est développée à travers le monde et a créé un fantastique écosystème, constitué d'une grande diversité d'outils, de ressources et d'événements. Elle poursuit son évolution en adoptant les bonnes pratiques d'autres écosystèmes et en s'adaptant aux nouveaux défis qui se présentent.



La sortie très attendue de PHP 8 est prévue pour cette année. En attendant, laissons-nous aller à quelques instants de nostalgie en revenant sur le chemin parcouru par la communauté au cours des 25 dernières années avec cette

Toutes les données de cette chronologie sont accessibles publiquement



Par ailleurs, l’équipe PhpStorm de JetBrains a récemment, célébré un autre anniversaire :



Pour célébrer ces deux anniversaires, nous offrons une remise de 50% sur les abonnements annuels personnels à PhpStorm, valable jusqu'au 10 juin 2020 à 14h00 UTC. Cette remise s'applique aux nouveaux abonnements comme aux renouvellements. L'offre est disponible dans la







Les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur l'offre PHP25 :



Quels forfaits sont éligibles à la remise ?

Seuls les forfaits annuels personnels peuvent bénéficier de l'offre. Si vous disposez actuellement d'un forfait mensuel, vous pouvez passer à un abonnement annuel afin de profiter de l'offre.



J'ai un abonnement encore actif, puis-je bénéficier de l'offre ?

Si votre abonnement se termine dans moins de 12 mois, vous pouvez utiliser cette offre spéciale et ajouter une année supplémentaire d'abonnement à 50% du prix de la première année. Par conséquent, vous êtes gagnant, même si c'est votre 3ème année !



La remise peut-elle s'appliquer si je renouvelle un abonnement qui a expiré ?

Oui, la remise sera également appliquée automatiquement aux renouvellements d'abonnements ayant expiré. Si votre abonnement a expiré au cours des 6 derniers mois, votre licence sera renouvelée à partir de sa date d'expiration, afin de maintenir la remise de continuité.



La remise s'étendra-t-elle automatiquement à mon abonnement de l'année prochaine ?

Non, le tarif de votre abonnement de l'année prochaine sera calculé sur la base des règles de remise de continuité standard.



Combien vais-je payer l'année prochaine pour l'abonnement que j'achète ou renouvelle maintenant ?

Le tarif standard s'appliquera lors du renouvellement de votre abonnement. Vous pouvez voir les tarif habituels dans la boutique JetBrains Store.



Puis-je cumuler ma remise de continuité avec cette remise de 50% ?

La remise maximale pour les renouvellements est de 50%. Par exemple, si vous êtes utilisateur depuis 3 ans, vous pouvez économiser 10% car vous avez déjà obtenu 40%. L'abonnement comptera pour votre remise de continuité de l'année prochaine.



Une licence de secours perpétuelle est-elle incluse avec cet achat ?

Oui, bien sûr !



Pour plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide, contactez-nous à



Joyeux anniversaire, PHP !

Aux 25 prochaines années !



L’équipe PhpStorm - JetBrains

The Drive to develop Rasmus Lerdorf a lancé PHP il y a exactement 25 ans aujourd'hui. En 25 ans, la communauté s'est développée à travers le monde et a créé un fantastique écosystème, constitué d'une grande diversité d'outils, de ressources et d'événements. Elle poursuit son évolution en adoptant les bonnes pratiques d'autres écosystèmes et en s'adaptant aux nouveaux défis qui se présentent.La sortie très attendue de PHP 8 est prévue pour cette année. En attendant, laissons-nous aller à quelques instants de nostalgie en revenant sur le chemin parcouru par la communauté au cours des 25 dernières années avec cette chronologie des principaux événements qui ont marqué l'histoire de PHP.Toutes les données de cette chronologie sont accessibles publiquement sur GitHub , alors n'hésitez pas à les réutiliser.Par ailleurs, l’équipe PhpStorm de JetBrains a récemment, célébré un autre anniversaire : PhpStorm 1.0 est sorti le 27 mai 2010 . Hé oui, 10 ans déjà!Pour célébrer ces deux anniversaires, nous offrons uneCette remise s'applique aux nouveaux abonnements comme aux renouvellements. L'offre est disponible dans la boutique en ligne JetBrains et la remise sera automatiquement appliquée aux commandes éligibles.Seuls les forfaits annuels personnels peuvent bénéficier de l'offre. Si vous disposez actuellement d'un forfait mensuel, vous pouvez passer à un abonnement annuel afin de profiter de l'offre.Si votre abonnement se termine dans moins de 12 mois, vous pouvez utiliser cette offre spéciale et ajouter une année supplémentaire d'abonnement à 50% du prix de la première année. Par conséquent, vous êtes gagnant, même si c'est votre 3ème année !Oui, la remise sera également appliquée automatiquement aux renouvellements d'abonnements ayant expiré. Si votre abonnement a expiré au cours des 6 derniers mois, votre licence sera renouvelée à partir de sa date d'expiration, afin de maintenir la remise de continuité.Non, le tarif de votre abonnement de l'année prochaine sera calculé sur la base des règles de remise de continuité standard.Le tarif standard s'appliquera lors du renouvellement de votre abonnement. Vous pouvez voir les tarif habituels dans la boutique JetBrains Store.La remise maximale pour les renouvellements est de 50%. Par exemple, si vous êtes utilisateur depuis 3 ans, vous pouvez économiser 10% car vous avez déjà obtenu 40%. L'abonnement comptera pour votre remise de continuité de l'année prochaine.Oui, bien sûr !Pour plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide, contactez-nous à sales@jetbrains.com Joyeux anniversaire, PHP !Aux 25 prochaines années ! Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Dev Full Stack ↳ e-Tumba - Languedoc Roussillon - Clapiers (34830) Développeur SCALA F/H 😎 ↳ Laou - France - Paris, Poitiers Administrateur Réseaux (H/F) ↳ Confidential - Ile de France - Versailles (78000) Voir plus d'offres