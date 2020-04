L'IDE Python PyCharm 2020.1 est disponible et apporte des améliorations au contrôle de version Git Une installation Python plus fluide sur Windows et bien d'autres améliorations 0PARTAGES 3 0 JetBrains a publié la dernière version stable de son environnement de développement intégré (IDE) PyCharm pour le langage de programmation Python. PyCharm est un IDE populaire pour les développeurs Python sur Windows, macOS et Linux. Selon l'enquête Python 2019 de JetBrains, PyCharm est de loin l'IDE le plus utilisé pour la programmation Python, devant le Visual Studio Code pour Python de Microsoft.



La dernière version, PyCharm 2020.1, apporte des améliorations au contrôle de version Git, une installation Python plus fluide sur Windows, de meilleurs outils de développement Web et des améliorations de base de données ainsi que des mises à jour de l'IDE lui-même.



Contrôle de version



Rebase interactif



La première chose à savoir sur la commande git rebase est qu'elle poursuit le même objectif que git merge . Ces deux commandes permettent d'intégrer des changements d'une branche dans une autre. Seule la manière de procéder diffère.



Plutôt que de faire un merge , vous pouvez faire un rebase de la branche feature sur la branche master. Toute la branche feature sera ainsi déplacée sur la pointe de la branche master, et tous les nouveaux commits seront intégrés à master. Cependant, au lieu d'utiliser un commit de merge , le rebase consiste à réécrire l'historique du projet en créant de nouveaux commits pour chaque commit de la branche d'origine. Le principal avantage du rebase est que l'historique de votre projet sera nettement plus propre.



Cette mise à jour facilite le rebase interactif des commits en permettant aux utilisateurs de sélectionner un commit dans l'historique, de cliquer avec le bouton droit, puis de choisir « rebaser interactivement à partir d'ici ».





Autres améliorations du côté du contrôle de version :

Nouvelle fenêtre de l'outil de validation VCS : si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d’afficher la fenêtre de validation comme une fenêtre d’outil à côté de votre code.

si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d’afficher la fenêtre de validation comme une fenêtre d’outil à côté de votre code. Nouveau popup de branches : Habituellement, lorsque vous voyez une liste de choses dans PyCharm (ou l'un des autres IDE de JetBrains), vous pouvez commencer à taper pour rechercher dans cette liste. Cependant, tout le monde n’est pas au courant. Aussi, JetBrains a ajouté un champ de recherche explicite à la fenêtre contextuelle des branches. L’éditeur a également amélioré quelques autres éléments, comme des indications pour montrer si une branche a des validations entrantes ou sortantes, et a facilité la mise à jour des branches distantes.

Habituellement, lorsque vous voyez une liste de choses dans PyCharm (ou l'un des autres IDE de JetBrains), vous pouvez commencer à taper pour rechercher dans cette liste. Cependant, tout le monde n’est pas au courant. Aussi, JetBrains a ajouté un champ de recherche explicite à la fenêtre contextuelle des branches. L’éditeur a également amélioré quelques autres éléments, comme des indications pour montrer si une branche a des validations entrantes ou sortantes, et a facilité la mise à jour des branches distantes. Il faut aussi parler d’une amélioration mineure qui est la nouvelle capacité de PyCharm à télécharger et installer Git s'il n'est pas déjà présent sur votre ordinateur.

Python



Progression plus intelligente dans le code lors de l'utilisation du débogueur: le débogueur PyCharm est un excellent outil qui permet de voir ce que fait réellement votre code sans le modifier. Auparavant, si vous vouliez voir ce qui se passait au milieu d'une déclaration plus grande, il était parfois nécessaire de couper la ligne pour obtenir un résultat intermédiaire. Ce n'est plus le cas! La progression intelligente de PyCharm permet d'accéder facilement à l'appel dont vous avez besoin. Mieux encore : c'est désormais l'option par défaut.





Installer Python à partir de PyCharm : une question fréquente qui était posée à l’équipe de support était « j'ai installé PyCharm, alors maintenant comment exécuter mon code ? » L’éditeur a maintenant simplifié la prise en main de Windows. Si PyCharm ne trouve aucune version de Python installée, il vous suggérera de télécharger et d'installer Python à partir de python.org.



Maintenir requirements.txt à l'aide de PyCharm : avez-vous ajouté une bibliothèque pour accélérer certaines tâches ? Si vous l'utilisez dans votre code, elle devrait se trouver dans requirements.txt et PyCharm facilite désormais la mise à jour de ce fichier.





Prend en charge les commentaires noqa pour supprimer les inspections : les linters de code et les inspections sont là pour rendre votre code beau et le rendre plus facile à lire lorsque vous ou quelqu'un d'autre avez besoin de l'examiner plus tard. Cependant, il arrive qu’ils se trompent et dans ces conditions vous désirez probablement supprimer un faux positif. PyCharm respecte désormais les commentaires «# noqa» et supprime les inspections lorsqu'elles sont spécifiées.





Terminal fractionnable : il est maintenant plus facile d'exécuter plusieurs commandes en même temps et de voir leurs sorties simultanément : il suffit de cliquer avec le bouton droit sur le terminal dans PyCharm et de choisir « split vertically ». Bien sûr, vous pouvez également choisir de fractionner le terminal horizontalement si vous préférez.



Configuration de la barre d'état facilitée : la barre d'état a toujours été configurable, mais nous venons d'en simplifier la configuration ! À l'aide d'un simple clic droit sur la barre d'état, choisissez exactement ce que vous voulez voir et ce que vous préférez masquer. Cela devrait faciliter votre travail sur les projets qui utilisent mal les espaces.



Autres améliorations :

PyCharm vous aide à installer des paquets et à créer de nouveaux virtualenvs. Pour assurer un fonctionnement fluide sur ce point, PyCharm regroupe une version de pip et setuptools. Avant, il fallait les actualiser manuellement pour les maintenir à jour. L'éditeur a maintenant amélioré ce point afin qu'ils soient toujours mis à jour dans un virtualenvs nouvellement créé.

JetBrains a modifié le comportement du choix d'interpréteur de PyCharm pour les projets où aucun interpréteur n'a été choisi explicitement.

Améliorations apportées à l’éditeur

JetBrains Mono : cette version utilise par défaut JetBrains Mono, une police de caractère étudiée spécialement pour les développeurs.

cette version utilise par défaut JetBrains Mono, une police de caractère étudiée spécialement pour les développeurs. LightEdit : Python peut être utilisé pour de nombreuses petites choses, comme les scripts de sauvegarde. Comme votre script de sauvegarde ne fait pas partie d'un projet, JetBrains voudrait vous permettre de continuer à utiliser PyCharm pour le modifier facilement. Le nouveau mode LightEdit rend cela possible. Si vous ouvrez un fichier à partir de l'explorateur ou à l'aide de l'outil CLI `charm`, vous pouvez modifier un seul fichier sans créer de projet, avec une complétion limitée de code limité disponible.

Python peut être utilisé pour de nombreuses petites choses, comme les scripts de sauvegarde. Comme votre script de sauvegarde ne fait pas partie d'un projet, JetBrains voudrait vous permettre de continuer à utiliser PyCharm pour le modifier facilement. Le nouveau mode LightEdit rend cela possible. Si vous ouvrez un fichier à partir de l'explorateur ou à l'aide de l'outil CLI `charm`, vous pouvez modifier un seul fichier sans créer de projet, avec une complétion limitée de code limité disponible. Terminal séparable : il est désormais plus facile d'exécuter plusieurs commandes en même temps et de voir leurs sorties simultanément: il suffit de cliquer avec le bouton droit sur le terminal dans PyCharm, et de choisir « fractionner verticalement ». Bien sûr, vous pouvez également choisir de diviser le terminal horizontalement si vous préférez.

il est désormais plus facile d'exécuter plusieurs commandes en même temps et de voir leurs sorties simultanément: il suffit de cliquer avec le bouton droit sur le terminal dans PyCharm, et de choisir « fractionner verticalement ». Bien sûr, vous pouvez également choisir de diviser le terminal horizontalement si vous préférez. Configuration plus facile de la barre d'état : la barre d'état a toujours été configurable, mais l’éditeur vient faciliter sa configuration! Faites simplement un clic droit sur la barre d'état et choisissez exactement ce que vous voulez voir et ce que vous préférez masquer. Cela devrait faciliter un peu le travail sur les projets qui utilisent le mauvais nombre d'espaces.

Développement Web (pro uniquement)



PyCharm Professional Edition est livré avec toutes les fonctionnalités de développement JavaScript (et autres langages Web) de JetBrains WebStorm, l'EDI pour le développement Web.



Correctif rapide « Add import" pour les modèles Django



Lorsque vous écrivez du code Python, vous pouvez simplement taper le nom de n'importe quel symbole importable, puis utiliser Alt+Entrée pour que PyCharm l'importe pour vous.





Amélioration de la saisie semi-automatique du code dans les modèles Django



Autre amélioration apportée à la saisie semi-automatique du code du modèle Django : la vérification que PyCharm respecte le paramètre 'builtins' pour le système de modèle. Vous bénéficierez désormais une saisie semi-automatique correcte pour toutes les balises que vous avez configurées.



Autres améliorations :

La documentation rapide pour JavaScript (et d'autres langages Web) s'est améliorée. Si vous voulez en savoir plus sur un symbole dans le code JS, survolez simplement ce symbole avec le curseur de votre souris ou utilisez Ctrl-Q, et vous verrez sa documentation, sa visibilité et l'emplacement où il est défini.

Le projet Pyramid a basculé sa création de projet vers Cookiecutter il y a quelque temps, et cette opération est désormais aussi prise en charge dans PyCharm Professional Edition. Utilisez simplement l'écran 'New Project' et votre nouveau projet Pyramid sera réalisé en utilisant le modèle Cookiecutter officiel.



Base de données (pro uniquement)



PyCharm Professional Edition est fourni avec toutes les fonctionnalités de base de données de JetBrains DataGrip, l'outil d'administration de base de données.



Amélioration de l'exportation de données à partir de bases de données



Les données sont le nouvel or noir. Parfois, il vous faut les exporter. JetBrains propose une toute nouvelle boîte de dialogue d'exportation qui permet de prévisualiser facilement le résultat de vos données exportées. Autre bonne nouvelle, l'exportation vers Excel est désormais également possible !





Configurations d'exécution de script SQL



Vous avez un ensemble de fichiers SQL que vous souhaitez appliquer à votre base de données dans un ordre défini ? L'outil a simplifié l'opération : il suffit de les sélectionner tous dans le projet, de cliquer avec le bouton droit et de choisir « run ». Vous pouvez réorganiser les fichiers dans la fenêtre Run configuration qui s'affiche alors.



Télécharger PyCharm 2020.1



JetBrains propose une toute nouvelle boîte de dialogue d'exportation qui permet de prévisualiser facilement le résultat de vos données exportées. Autre bonne nouvelle, l'exportation vers Excel est désormais également possible !Vous avez un ensemble de fichiers SQL que vous souhaitez appliquer à votre base de données dans un ordre défini ? L'outil a simplifié l'opération : il suffit de les sélectionner tous dans le projet, de cliquer avec le bouton droit et de choisir « run ». Vous pouvez réorganiser les fichiers dans la fenêtre Run configuration qui s'affiche alors.Source : JetBrains

