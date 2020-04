PhpStorm 2020.1 est disponible et prend en charge composer.json prête à l'emploi, une inférence de type améliorée, La boîte à outils PHPUnit, le vérificateur de grammaire Grazie, etc. 0PARTAGES 7 0 Comme



Prise en charge de composer.json prête à l'emploi



Toutes les actions de gestion des dépendances sont désormais disponibles directement lorsque vous modifiez le fichier composer.json. Vous pouvez créer un nouveau fichier composer.json à partir du menu contextuel ou en appuyant sur Ctrl(⌘)+N. Le modèle de ce fichier se trouve dans "Préférences / Paramètres | Editeur | Modèles de fichiers et de codes". Il est possible d'ajouter une dépendance en tapant un fournisseur et un nom de package, et PhpStorm proposera des options appropriées. Le champ version proposera les versions disponibles de ce package. « Pour l'instant, vous devrez ajouter manuellement le signe d'insertion ou d'autres symboles pour la plage de versions, mais dans les prochaines versions, nous l'implémenterons également », précise JetBrains.





La saisie semi-automatique fonctionnera également si vous devez spécifier la version requise de PHP et des extensions. Dans la fenêtre contextuelle des packages, vous pouvez trouver des informations sur packagist.org sur le nombre de téléchargements et les étoiles. Toutes les informations sur les packages et leurs versions sont extraites de packagist.org et mises en cache. S'il n'y a pas de fichier composer.lock et qu'aucun paquet n'est installé, PhpStorm mettra en évidence les noms de section require et require-dev .



Améliorations de l'inférence de type PHP



JetBrains annonce que le moteur d'inférence de type est au cœur de PhpStorm et plusieurs modifications notables y ont été apportées. Il est possible de mettre en surbrillance les balises @var redondantes. « L'ajout de balises @var est un bon moyen de suggérer à PhpStorm le type de la variable. Mais comme nous améliorons constamment l'inférence de type, certaines de ces déclarations peuvent bien être redondantes, car PhpStorm connaît déjà le type. De tels cas seront mis en évidence et ils peuvent être retirés », explique JetBrains.





Couverture de code avec PCOV et PHPDBG



Vous pouvez obtenir un rapport de couverture de code en utilisant Xdebug. Comme il s'agit principalement d'un débogueur, il présente un surcoût important. Pour accélérer les rapports de couverture, vous pouvez utiliser des outils plus légers tels que l'extension krakjoe / pcov ou PHPDBG qui est intégré à PHP 5.6+. Les deux sont désormais pris en charge dans PhpStorm. Vous devez créer une configuration d'exécution pour les tests et sélectionner le pilote de couverture souhaité dans les paramètres. Et puis exécutez des tests avec rapport de couverture.





Il existe des différences subtiles entre Xdebug et PCOV dans les rapports. Xdebug et PCOV effectuent une analyse de branche afin de détecter le code exécutable. Xdebug a une analyse écrite personnalisée (très mature, éprouvée), tandis que PCOV utilise le graphique de flux de contrôle très éprouvé d'Optimizer. Ils génèrent des rapports d'une précision comparable, tandis que phpdbg utilise une détection moins robuste du code exécutable et génère des rapports présentant des défauts connus.



Il existe une grande différence de performances entre Xdebug et PCOV. Xdebug est avant tout une extension de débogage, et lorsque vous la chargez, vous encourez les frais généraux d'un débogueur même lorsqu'il est désactivé. PCOV est moins de 1000 lignes de code (non compris CFG) et n'a rien de semblable à la surcharge d'un débogueur.



Boîte à outils PHPUnit



PHPUnit 9 est déjà disponible et il a plusieurs dépréciations et fonctionnalités supprimées. Pour faciliter la migration, PhpStorm 2020.1 a des outils pour aider à la mise à niveau vers PHPUnit 9 rapidement et d'autres améliorations également. En ce qui concerne les améliorations pour PHP, les balises PHPDoc @param qui ne contiennent que des informations de type peuvent maintenant être supprimées avec un quick-fix (Alt+Enter) en faveur des déclarations de type natif des paramètres.



Correcteur orthographique avancé et correcteur de grammaire



Le plugin Grazie est inclus dans PhpStorm prêt à l'emploi. Il vérifie non seulement les erreurs d'orthographe dans votre texte, mais également les erreurs de grammaire et de style. Grazie prend en charge 16 langues et toutes les vérifications sont effectuées localement sans envoyer vos données à des tiers. Par défaut, les vérifications sont activées pour les fichiers texte. Vous pouvez également activer Grazie pour tous les littéraux de chaîne, les commentaires, les blocs PHPDoc et les messages de validation. Vous pouvez activer Grazie sous Paramètres / Préférences | Editeur | Relecture | Grammaire.





