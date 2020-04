La version 2020.1 d'IntelliJ IDEA est disponible avec notamment la prise en charge de Java 14 Et de nouvelles fonctionnalités pour plusieurs frameworks web et de test 0PARTAGES 4 0 Après avoir été proposé en EAP (Early Access Program)



Java

Java 14 contient de nombreuses fonctionnalités du langage Java pour vous. Il inclut les Records (enregistrements) et le Pattern Matching pour instanceof par exemple, comme fonctionnalités en préversion. Il ajoute également les expressions Switch comme fonctionnalité standard du langage. Avec Records, vous obtenez une syntaxe compacte pour déclarer des classes de données. En utilisant une seule ligne de code, vous pouvez facilement modéliser vos données.



L'utilisation de l'opérateur instanceof est simplifiée avec le Pattern Matching pour instanceof . Après avoir introduit une variable de liaison, vous n'avez pas besoin de variables supplémentaires ni de transtypage explicite, ce qui rend également votre code sûr et concis à écrire et à lire.



Ces fonctionnalités de Java 14, parmi lesquelles les deux mentionnées plus haut, sont prises en charge dans IntelliJ IDEA 2020.1.



Il existe de nouvelles inspections Java pour analyser les cas de formatage de date et rechercher des appels de méthode redondants supplémentaires. L'EDI peut également signaler des caractères d'échappement inutiles dans les littéraux de chaîne et suggérer de les éliminer.



Éditeur

Cette version s'accompagne du mode LightEdit. Ce dernier vous permet d'utiliser les fonctionnalités d'édition de texte d'IntelliJ IDEA sans créer ou ouvrir un projet dédié. En mode LightEdit, un fichier est ouvert dans une fenêtre d'édition séparée qui peut coexister avec d'autres fenêtres (de projet).



Le mode a certaines limites: il offre une complétion de code plus simple (ou parfois aucune), aucune inspection de code, uniquement une mise en évidence de code de base qui ne nécessite pas une analyse de code sophistiquée, etc. Mais si vous avez juste besoin d'ouvrir un seul fichier, d'apporter quelques modifications et d'enregistrer, LightEdit est le moyen le plus rapide de le faire, et vous n'avez pas non plus besoin d'utiliser un éditeur tiers.



Comment il fonctionne ? Si vous avez un script de lancement idea (Linux/MacOS) ou idea ( 64 ) .exe (Windows), vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier simplement en le passant comme paramètre au lanceur





La même chose peut être accomplie si un fichier est associé au script de lancement ou exécutable dans un gestionnaire de fichiers système. Ensuite, cliquez sur un fichier, par exemple dans l'Explorateur Windows ou le Finder, pour lancer IntelliJ IDEA avec le fichier ouvert en mode LightEdit:





Si vous avez ajouté de nouveaux paramètres, il vous sera proposé d'entrer des valeurs par défaut pour eux. De même, vous pouvez maintenant simplement changer le nom d'une méthode ou d'une classe, et l'EDI vous donnera une icône en forme de goutte qui suggère de renommer toutes ses utilisations.



Apprenez les définitions de types de variables, champs, méthodes et autres symboles sans changer de focus à partir de votre code. Placez le curseur au symbole nécessaire et sélectionnez Afficher | Définition de type rapide dans le menu principal. IntelliJ IDEA vous montre ensuite les informations dans une fenêtre contextuelle, à partir de laquelle vous pouvez ouvrir le fichier source et modifier le code.



IntelliJ IDEA 2020.1 fournit une option supplémentaire pour simplifier la navigation dans le projet. Vous pouvez passer directement à la ligne nécessaire dans un fichier sans faire défiler, car la barre de navigation vous montre maintenant les méthodes dans les classes et interfaces Java. Si vous n'utilisez pas la barre de navigation, c'est le moment idéal pour l'activer dans Affichage | Apparence | Barre de navigation.



Cette version s'accompagne d'un nouveau mode Zen pour l'éditeur. Il vous aide à éliminer toutes les distractions et à vous concentrer uniquement sur votre code source. Le mode Zen combine le mode sans distraction avec le mode plein écran, vous n'avez donc plus besoin de les activer tous les deux. Sélectionnez simplement Afficher | Apparence | Entrez en mode Zen dans le menu principal et oubliez le monde extérieur.



Contrôle de version

Dans IntelliJ IDEA 2020.1, JetBrains a retravaillé l'interface pour valider les modifications de votre référentiel VCS - au lieu d'une boîte de dialogue Commit modale, vous pouvez désormais profiter pleinement de la fenêtre de l'outil de validation dédiée. Elle offre plus d'espace pour la liste des fichiers modifiés et elle vous permet d'ajouter des modifications à un commit quand elles sont prêtes, de composer un message de validation de manière itérative et de choisir laquelle des modifications par étapes va dans quelle commit. La nouvelle interface utilisateur est activée par défaut pour les nouveaux utilisateurs; les utilisateurs existants peuvent y accéder dans Préférences / Paramètres | Contrôle de version | Boîte de dialogue de validation.



La boîte de dialogue Interactively Rebase from Here a été retravaillée pour devenir interactive. Maintenant, elle fait beaucoup plus que de vous laisser sélectionner une action que vous souhaitez effectuer sur chaque commit de votre branche. Elle comprend également un graphique montrant les actions qui ont été appliquées, affiche les détails de commit et vous permet de voir un diff et d'examiner ou de réinitialiser les modifications si nécessaire.



a été retravaillée pour devenir interactive. Maintenant, elle fait beaucoup plus que de vous laisser sélectionner une action que vous souhaitez effectuer sur chaque commit de votre branche. Elle comprend également un graphique montrant les actions qui ont été appliquées, affiche les détails de commit et vous permet de voir un diff et d'examiner ou de réinitialiser les modifications si nécessaire. La fenêtre contextuelle Branches :

comporte désormais un champ de recherche explicite qui vous permet de rechercher les branches distantes et locales existantes. dispose d'un bouton Actualiser a été retravaillé, de sorte que vous pouvez maintenant l'utiliser pour mettre à jour les branches distantes existantes. comporte des indicateurs de validation entrants (bleus) et sortants (verts) qui ont été ajoutés à la barre d'état.



Apparence

La police de caractère JetBrains Mono qui a été récemment présentée est devenue la police par défaut dans IntelliJ IDEA 2020.1.

IntelliJ IDEA 2020.1 présente IntelliJ Light - un nouveau thème d'éclairage par défaut qui est désormais unifié sur les différents systèmes d'exploitation.

Frameworks et outils (Ultimate)

Le client HTTP peut correctement compléter automatiquement les variables de chemin et les chemins d'URL, et il peut vous amener aux points de terminaison associés directement à partir des fichiers de demande HTTP.

Spring WebFlux: l'EDI fonctionne désormais correctement avec l'API de rendu, donc l'auto-complétion du code et la navigation vers les vues associées, ainsi que d'autres fonctionnalités de code insight, sont désormais disponibles.

IntelliJ IDEA 2020.1 Ultimate introduit la prise en charge initiale de Selenium, un framework populaire pour tester les applications Web, via le nouveau plugin Selenium UI Automation Testing.

IntelliJ IDEA 2020.1 est fourni avec un ensemble complet de fonctionnalités de code pour les API JMS et Spring Messaging pour les applications Java et Kotlin.

Le support de Micronaut a été étendu pour ajouter la complétion automatique des paramètres dans les fichiers de configuration, ainsi que la navigation et la documentation rapide.

IntelliJ IDEA 2020.1 augmente le support de RxJava en ajoutant un certain nombre d'inspections utiles.

Vous pouvez désormais créer de nouveaux projets Quarkus et MicroProfile directement via l'assistant Nouveau projet, qui vous guidera à travers la configuration initiale.

Il existe désormais des injections pour R2DBC, les clients SQL Vert.x, Apache Spark SQL et Apache DB Utils, entre autres.

IntelliJ IDEA 2020.1 est intégré à Swagger Codegen - un outil puissant pour générer des stubs de serveur, des clients API et une documentation qui prend en charge une vaste gamme de langages de programmation.

La nouvelle version ajoute également la prise en charge des spécifications openapi / swagger.

Docker et Kubernetes

JetBrains a retravaillé son interface utilisateur et supprimé la boîte de dialogue modale pour vous aider à extraire plus facilement des images d'un registre Docker.

Vous pouvez désormais mettre à jour un cluster Kubernetes pour qu'il corresponde à un état défini dans vos fichiers locaux, en appelant la commande «Appliquer» directement depuis l'éditeur.

La nouvelle version ajoute également des améliorations pour Scala, JavaScript et d'autres technologies. Il existe également de nombreuses fonctionnalités mineures telles que les sessions de terminal fractionnées, les définitions de type rapides, le stockage des configurations d'exécution sous forme de fichiers, et bien plus encore.



Télécharger IntelliJ IDEA 2020.1



