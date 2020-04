DataGrip 2020.1, l'EDI destiné aux administrateurs de base de données Et aux développeurs travaillant avec des bases de données SQL, apporte de nombreuses améliorations 0PARTAGES 2 0 DataGrip est l’EDI de JetBrains destiné aux administrateurs de base de données et aux développeurs travaillant avec des bases de données SQL.



Exécuter les configurations



Ce concept est déjà utilisé dans les autres IDE de JetBrains, mais il fait ses débuts sur DataGrip. En général, si vous souhaitez exécuter quelque chose, il vous suffit de créer une configuration pour celle-ci. Voyons comment cela peut vous aider dans certaines tâches.



Configuration pour l'exécution des fichiers de script



Avant, vous ne pouviez exécuter les fichiers qu'un par un. Cela pourrait être particulièrement frustrant si les fichiers comprenaient des dépendances et l'ordre était crucial. Maintenant, vous pouvez exécuter plusieurs fichiers à la fois.



Choisir d'exécuter plusieurs fichiers crée la configuration d'exécution. Dans cette configuration, vous pouvez réorganiser les fichiers, en ajouter de nouveaux et exécuter d'autres programmes ou configurations avant le lancement.



Votre configuration d'exécution sera enregistrée automatiquement. Si vous souhaitez exécuter cette configuration plusieurs fois mais que vous souhaitez uniquement modifier la cible, cochez la case Afficher cette page, qui vous offrira la possibilité de modifier la cible, ainsi que d'autres options, chaque fois que vous exécutez la configuration.





Configuration pour l'exécution de code



Vous pouvez également créer une configuration qui exécutera un extrait de code enregistré.





Gestion des configurations d'exécution



Les configurations d’exécution enregistrées peuvent être trouvées sur la barre de navigation ou dans le menu Run. Là, vous verrez la liste de toutes les configurations que vous avez.





Prise en charge des frameworks de test



utPLSQL



utPLSQL est un framework populaire pour tester le code PL / SQL dans les bases de données Oracle. JetBrains en a intégré la prise en charge, ce qui signifie que vous pouvez désormais exécuter des tests et des packages de test sans avoir à quitter l'éditeur de code. Cliquez simplement sur le petit bouton de lecture vert dans le volet de gauche.





Une configuration temporaire est créée à chaque exécution. Elle sera supprimée après un certain temps, mais vous pouvez créer une configuration permanente dans la section utPLSQL. JetBrains a également ajouté la fonctionnalité Exécuter par tag.



tSQLt



DataGrip 2020.1 ajoute également la prise en charge de tSQLt, le framework de test pour SQL Server. Pour exécuter un ou plusieurs tests à partir de l'explorateur de bases de données, appuyez sur Ctrl + Maj + F10.





Éditeur de données



Résultats dans l'éditeur



Vous pouvez maintenant voir les résultats dans l'éditeur de code.. Pour l'activer pour l'ensemble de l'EDI, utilisez: Paramètres / Préférences | Base de données | Général | Afficher les résultats de sortie dans l'éditeur.



Il y a également un bouton sur la barre d'outils qui bascule entre les deux modes uniquement pour le fichier actuel.



Visualiseur Geo (DataGrip uniquement)



Pour obtenir une vue des données géographiques dans l'éditeur de données, cliquez sur l'icône Engrenage, puis sélectionnez Afficher la visionneuse géographique.



La visionneuse de données géographiques ne fonctionne que si JCEF est activé.



Dans de rares cas, l'activation de JCEF peut bloquer l'IDE. Cela peut se produire si vous avez installé des plugins qui utilisent JavaFX. Dans le cas peu probable où ce plantage vous arriverait, voici les instructions pour récupérer votre IDE:

Localisez le dossier de configuration de votre IDE.

Localisez le fichier <config folder>/options/ide.general.xml

Supprimez la ligne suivante de ide.general.xml : <entry key="ide.browser.jcef.enabled" value="true" />

Filtrage des données dans MongoDB



JetBrains a ajouté la prise en charge du filtrage dans l'éditeur de données pour MongoDB.



Options d’exportation



Possibilité d’exporter sur Excel





Convivialité améliorée



Dans ce cycle de publication, JetBrains s’est attachés à rendre l'exportation plus conviviale.



Tout d'abord, l’éditeur a allégé le menu et ensuite il a créé une fenêtre de dialogue pour l’exportation.



Visionneuse de données texte



Vous pouvez désormais observer des tableaux ou des résultats au format texte. Choisissez votre format de données préféré dans la liste déroulante de l'extracteur.



Navigation et recherche



Portée des sources de données contextuelles



Il est possible de rechercher un objet dans la source de données contextuelle, qui est la source de données avec laquelle vous travaillez actuellement. Le contexte peut être défini à partir de la console avec laquelle vous travaillez, de l'éditeur de données ou en le sélectionnant dans l'explorateur de base de données.



Si vous sélectionnez plusieurs sources de données, la recherche sera effectuée dans chacune d'elles.





Recherche structurelle



Il s'agit d'un autre concept d'autres IDE qui fait son chemin vers DataGrip. Pour le moment, sa mise en œuvre est très basique. Vous pouvez rechercher des types, des expressions et des clauses.



Travailler avec des fichiers



Type de fichier CSV



DataGrip a désormais un type de fichier *.csv enregistré. Cela signifie que vous ne recevrez plus de notification concernant la prise en charge des plug-ins disponibles par CSV. DataGrip a également la possibilité de modifier des fichiers CSV sous forme de tableaux. Vous verrez une barre d'outils flottante avec le bouton Modifier en tant que tableau.



Si vous cliquez sur ce bouton et définissez le format CSV dans la boîte de dialogue correspondante, le tableau modifiable avec le contenu de votre fichier CSV s'ouvrira. Deux onglets du fichier deviennent visibles: Texte et Données.



Télécharger DataGrip 2020.1



