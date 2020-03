Hub 2020.1 est disponible, l'application d'autorisation et de gestion des utilisateurs introduit les Organisations Et prend en charge Swagger 0PARTAGES 3 0 JetBrains annonce la disponibilité de Hub 2020.1, son application d'autorisation et de gestion des utilisateurs pour tous les services et applications qui y sont connectés. Cette version introduit les Organisations, la possibilité de suggérer des traductions communautaires en contexte directement depuis l’interface utilisateur, et la prise en charge de Swagger.



Rappelons que Hub est une application de gestion centralisée des informations détenues sur un utilisateur dans divers services connectés : informations d'identification et autorisations de connexion, appartenance à un groupe et niveau d'accès défini par les rôles et autorisations accordés. Ces informations sont utilisées par les services connectés à Hub pour décider quelles fonctions sont disponibles pour un utilisateur et quelles opérations cet utilisateur est autorisé à effectuer. L'application est aussi un assistant de projet pour une gestion de projet facile à travers les services connectés avec un tableau de bord qui prend en charge divers widgets pour surveiller les tâches des utilisateurs et la progression de l'équipe.



Ce 25 mars, JetBrains a annoncé la disponibilité de la version 2020.1 de Hub. Voici entre autres les nouveautés dans cette version :



Organisations



Les Organisations offrent aux administrateurs un moyen pratique de regrouper des projets. Les Organisations peuvent suivre la structure réelle de votre équipe, correspondre à certaines parties de vos processus métier ou à votre propre mode de regroupement personnalisé. Les Organisations facilitent la recherche et la gestion de projets au sein d’équipes complexes.





Jetbrains annonce que la mise en place des Organisations constitue la première étape de notre démarche adaptabilité de Hub aux environnements de développement personnalisés et aux diverses structures commerciales, en tenant compte de leur complexité et de leurs attentes spécifiques. « Nous prévoyons de proposer des options de regroupement d’utilisateurs et de gestion des autorisations en plus des Organisations plus tard dans l’année », déclare JetBrains.



Traductions en contexte



L’interface utilisateur de Hub a été traduite en anglais, français, allemand, japonais, russe et espagnol. Il est également possible de passer à l’une des langues prises en charge par la communauté des utilisateurs de Hub : chinois (simplifié), tchèque, hébreu, hongrois, italien, coréen, polonais ou portugais. L'entreprise dit qu'elle fait en sorte qu’il soit encore plus facile pour les utilisateurs de ces langues soutenues par la communauté de faire la différence.





Lorsque vous passez au mode de traduction en contexte, toutes les parties de l’interface utilisateur qui ne sont pas encore traduites seront mises en évidence et vous pourrez proposer des traductions pour celles-ci sans quitter l’application. Une fois approuvées par JetBrains, vos traductions deviendront visibles pour tous ceux qui utilisent Hub dans votre langue.



Le processus de traduction est visible en temps réel. Même la partie dynamique de l’application et les chaînes contenant des espaces réservés peuvent être traduites de cette manière. Une fois activée, la fonctionnalité devient accessible à tous les utilisateurs de votre serveur YouTrack. Pour éviter d’appliquer cette option à tous les membres de votre équipe, vous pouvez créer un serveur YouTrack séparé dédié à la traduction, avec la version gratuite.



Swagger



Hub 2020.1 fournit un fichier de définition Swagger Open API 3.0 intégré. Cela permet d’explorer et d’utiliser facilement l’API REST Hub afin d’intégrer votre application avec Hub.



