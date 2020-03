Quoi de neuf dans Space 2020 prévu pour fin 2020 ? L'environnement collaboratif prend en charge NuGet et NPM, Workflows personnalisés sur un changement de référentiel et autres 0PARTAGES 3 0 Space est un environnement collaboratif intégré pour les équipes de développement. Développé par JetBrains, l'outil permet de gérer tous les processus de collaboration et de développement. La nouvelle version, Space 2020, est prévue pour le troisième ou quatrième trimestre de cette année. À ce titre, JetBrains publie la feuille de route pour s'assurer que ce qui est prévu vous apportera les fonctionnalités que vous attendez et dont vous avez le plus besoin.



Actuellement, Space est disponible en accès anticipé « car nous souhaitons en partager le concept, ainsi que les principales idées et les valeurs sur lesquelles il repose. Lors de son lancement, nous avons révélé un certain nombre de fonctionnalités que nous estimons cruciales pour couvrir complètement le processus de développement logiciel, mais qui ne sont pas encore disponibles publiquement », explique JetBrains.



Voici un aperçu des principales fonctionnalités attendues dans Space 2020 :



Travail : Incidents, Checklists et liste de tâches personnelles



La gestion de projet dans Space comporte trois étapes principales : la planification descendante, l’analyse ascendante et l’exécution. L'objectif est de fournir une prise en charge complète pour chaque étape et d’assurer une intégration avancée entre les étapes. JetBrains annonce qu'il y a une forte demande pour la fonctionnalité de gestion de projets dans Space. C’est pourquoi l'entreprise en a fait l’une des priorités pour cette version à venir.





L'entreprise compte retravailler le concept sur lequel reposent les checklists afin de l’adapter aux procédures qui nécessitent de décomposer les choses. Les checklists pourront ainsi mieux fonctionner avec les epics ou les itérations. L'entreprise dit qu'elle travaille également à l’intégration avec les incidents, en ajoutant la possibilité de convertir un élément d’une checklist en un nouvel incident ou de le lier à un incident existant.



En ce qui concerne les Incidents JetBrains annonce une mise à jour massive (Bulk) incluant l’interface utilisateur visuelle pour la sélection et la mise à jour de plusieurs incidents : responsable, état, balise, date d’échéance, etc. ; l'utilisation des responsabilités pour les sous-systèmes dans les incidents et les listes de vérification ; l'amélioration concernant les dates d’échéance : filtrage, notifications ; la prise en charge des champs personnalisés ; l'amélioration de l’interface utilisateur et de l’accessibilité.



Le concept de tâches personnelles dans Space est nouveau. Dans Space, la liste des tâches à effectuer est l’outil idéal pour la planification à court terme de vos activités personnelles. Elle vous permet de définir et de convertir en un clic diverses activités, par exemple effectuer une révision de code, répondre à des messages reçus dans le chat, lire des articles de blog, commenter un incident, lire un article de la base de connaissances ou un document, en actions à réaliser le jour même ou le lendemain.



Automatisation : CI/CD



« Nous avons annoncé une solution de CI/CD complète et d’automatisation à usage général, car nous pensons qu’il s’agit d’éléments essentiels du processus de développement de logiciels. Cependant, nous avons décidé de ne pas mettre cette fonctionnalité à disposition avant qu’elle ne soit prête pour la production. Pour la publication de Space 2020, nous ne fournirons pas une solution complète de livraison continue avec des objectifs de déploiement. Notre objectif est de fournir une solution d’intégration continue basique (sans pipelines) », annonce JetBrains.



Base de connaissances



La base de connaissances, qui est en cours d’élaboration, est l’une des fonctionnalités les plus demandées dans Space, selon JetBrains. Les Books sont les principales entités de la base de connaissances de Space. Ils peuvent être organisés par thème, comme les Guides sur le design ou les Guides destinés aux Chefs de produit, par lieu.



Chats et Applications mobiles



Les chats dans Space sont le point central pour toutes les notifications. Les chats délivrant des notifications à partir de tous les modules, le mécanisme de notifications optimisé – qui comprend le regroupement intelligent des notifications, le paramétrage par défaut et la flexibilité des paramètres – est crucial. « C’est également notre focus pour les applications mobiles (iOS et Android) », dit JetBrains.



Voici en quelques lignes les projets pour les chats et applications mobiles :

la recherche plein texte dans les chats ;

le regroupement flexible des notifications sur les incidents, les révisions de code et les messages directs, selon les workflows de l’entreprise ;

les appels audio et vidéo ;

plus d’abonnements à divers événements, notamment les nouveaux commit et jobs d’automatisation ;

les applications (bots ou intégrations tierces) dans les chats ;

des améliorations de performance ;

la mention d’autres entités dans Space : @teams, @projects, @locations ;

le statut d’utilisateur unifié, qui comprend les informations sur les absences, réunions et activités en cours comme le travail dans l’EDI ou la rédaction d’un article de blog, ainsi que des statuts personnalisés.

Voici une liste d'autres fonctionnalités que JetBrains prévoie d’ajouter à Space 2020 :



réplication Git régionale ;

workflows personnalisés sur un changement de référentiel ;

révision de code au tour par tour ;

la possibilité de fixer des règles pour la révision du code : le nombre de réviseurs, leur rôle, etc. ;

règles de création et de traitement de la révision automatique de code ;

prise en charge de NuGet et NPM ;

règles de nettoyage des référentiels de package ;

intégration avec la recherche de vulnérabilités ;

recherche plein texte dans les chats, les blogs, les équipes, les incidents, le code et l’aide en ligne ;

analyse plus intelligente des données afin de fournir des suggestions contextuelles : différents fuseaux horaires, disponibilité, etc.

Demandez votre invitation au programme d’accès anticipé.



