À venir dans PhpStorm 2020.1 : prise en charge de composer.json, rapports de couverture de code avec PCOV et PHPDBG, Syntaxe personnalisable pour le support de Twig et autres 0PARTAGES 2 0 Dans une série de vidéos, Jetbrains fournit un aperçu de plusieurs des fonctionnalités qui seront incluses dans PhpStorm 2020.1, la prochaine version de son environnement de développement intégré (EDI) pour PHP, JavaScript, HTML et CSS. À travers le programme "PhpStorm Early Access Program (EAP)", Jetbrains permet à la communauté des développeurs de participer aux discussions sur la prochaine version de PhpStorm et d'influencer la planification du développement, dès les toutes premières étapes.



Parmi les améliorations à venir dans PhpStorm 2020.1, il y a la prise en charge de composer.json. Jetbrains a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités, notamment les rapports de couverture de code avec PCOV et PHPDBG, une syntaxe personnalisable pour le support de Twig, et plus encore. En bref, la version 2020.1 apportera un certain nombre de fonctionnalités de complétion pratiques, la résolution de chemins et de références, quelques inspections et d'autres fonctionnalités utiles pour gagner du temps. Par exemple, lorsque vous démarrez un nouveau projet, vous pouvez créer un fichier composer.json dans l'EDI en cliquant avec le bouton droit dans l'arborescence du projet et en sélectionnant Nouveau -> Fichier composer.json .





Rappelons qu'en novembre dernier, JetBrains



Pour la prochaine version de l'EDI, Jetbrains explique les améliorations de l'inférence de type et les nouvelles inspections pour PHP, en mettant en évidence la correspondance des balises et des crochets, les modes Zen et LightEdit et une toute nouvelle fenêtre de l'outil de validation. En ce qui concerne l'améliorations d'inférence de type pour PHP, PhpStorm 2020.1 prends en charge la détection d'une balise @var redondante. « C'est une bonne idée d'ajouter une balise @var sur une variable pour suggérer son type à PhpStorm. Mais comme nous améliorons constamment l'inférence de type, certaines de ces suggestions sont redondantes et peuvent être supprimées en toute sécurité car PhpStorm connaît déjà le type correct. La balise sera mise en surbrillance et vous pouvez la supprimer avec la correction rapide "Supprimer @var" ( Alt+Enter) », explique JetBrains.





Le nouveau mode LightEdit vous permet d'ouvrir des fichiers dans une simple fenêtre d'éditeur sans créer ou charger de projet. Il a été développé en réponse aux demandes fréquentes de possibilité d'utiliser des EDI basés sur IntelliJ comme éditeur de texte à usage général. Le nouveau mode Zen a été ajouté pour se débarrasser des distractions possibles et pour vous aider à vous concentrer complètement sur votre code. En substance, ce nouveau mode combine le mode sans distraction avec le mode plein écran , de sorte que vous n'avez pas à activer ou désactiver ces deux modes chaque fois que vous voulez les entrer ou les quitter.





PHPUnit 9 est déjà disponible et il a plusieurs dépréciations et fonctionnalités supprimées. Pour faciliter la migration, PhpStorm 2020.1 aura des outils pour aider à la mise à niveau vers PHPUnit 9 rapidement et d'autres améliorations également. En ce qui concerne les améliorations pour PHP, les balises PHPDoc @param qui ne contiennent que des informations de type peuvent maintenant être supprimées avec un quick-fix (Alt+Enter) en faveur des déclarations de type natif des paramètres.



Il est désormais possible de changer de type pour correspondre à la valeur par défaut des propriétés typées de PHP 7.4. Si la déclaration de type d'une propriété ne correspond pas à la valeur par défaut, PhpStorm le mettra en évidence et proposera de changer le type ou de le rendre nullable. PhpStorm 2020.1 améliore le flux de travail des branches Git. « Dans le coin inférieur droit de la fenêtre IDE, une branche Git actuelle est spécifiée. Si vous cliquez dessus, vous obtiendrez une fenêtre contextuelle pour accéder à toutes les branches. Alternativement, vous pouvez déclencher le popup en appelant le menu VCS | Git | Branches », explique Jetbrains.



