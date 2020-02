YouTrack est un système de suivi des bugs, des incidents et un logiciel de gestion de projet développé par JetBrains. Il se concentre sur la recherche d'incidents basée sur les requêtes avec auto-complétion, la manipulation des incidents par lots, la personnalisation de l'ensemble des attributs des problèmes, et la création de workflows personnalisés. La version 2019.3 a été publiée en décembre dernier avec un support HTML dans Markdown.Le principal changement dans la version 2019.3 de YouTrack a été la nouvelle liste des tickets améliorée. Elle a également apporté des améliorations significatives en matière de performances et d'apparence, avec notamment la nouvelle barre d'outils, la nouvelle barre latérale et le mode sombre, ainsi qu'un nouveau widget "Issue Activity Feed" pour les tableaux de bord et les pages de projets.En ce début d'année, JetBrains annonce les nouveautés à venir en 2020 pour son logiciel de gestion de projet et de suivi des bugs. Les principales fonctionnalités prévues dans la feuille de route du logiciel concernent les articles qui sont des pages de base de connaissances, les réactions dans les commentaires des tickets, une solution Helpdesk prête à l’emploi, plusieurs modifications pour introduire une interface utilisateur simplifiée et une boîte de réception pour les notifications.Les articles sont des pages de base de connaissances modifiables où le contenu sera disponible juste à côté des tickets, tableaux et rapports dans YouTrack. Dans les articles, vous pourrez ajouter du texte et des images, créer des sous-pages et stocker toutes les informations utiles relatives à vos projets. Vous pourrez également gérer les autorisations et restreindre l’accès aux informations sensibles. En 2020, il sera possible d'utiliser les Emojis dans les commentaires des tickets. Cela vous permettra de réagir rapidement aux commentaires et contenus partagés par vos collègues.JetBrains veut ajouter une boîte de réception qui permet d’afficher dans l’interface les notifications usuelles, notifications système, flux de réactions et mises à jour relatives aux nouveautés. L'entreprise annonce qu'elle travaille aussi sur plusieurs améliorations qui incluront une nouvelle vue de la liste des tickets simplifiée et faciliteront la navigation dans YouTrack. En ce qui concerne la solution d’assistance Helpdesk, JetBrains prévoit d’étendre son utilisation et de fournir une solution d’assistance prête à l’emploi, avec un formulaire intégrable et une base de connaissances.Parmi les fonctionnalités les plus demandées, on note l'intégration de la fonctionnalité VCS permettant de lier les révisions et les modification de tickets appartenant à différents projets, la prise en charge des requêtes pull des intégrations VCS, la configuration de la visibilité des champs personnalisés par groupe d’utilisateurs, la possibilité de spécifier plusieurs groupes lors de la limitation de l’accès/du partage, l'intégration avec l’application Zapier, YouTrack en tant que cluster, l'amélioration des performances.Source : Feuille de route de YouTrack pour 2020 Que pensez-vous des nouveautés annoncées pour YouTrack en 2020 ?Quelles autres fonctionnalités souhaiteriez-vous avoir ?