Kotlin Census 2019 : Jetbrains lance une nouvelle enquête Pour recueillir les avis des développeurs sur son langage de programmation Kotlin 0PARTAGES 5 0 Jetbrains lance une nouvelle enquête Kotlin Census afin de collecter les retours des utilisateurs de son langage de programmation. Fin 2019, Kotlin comptait des millions d'utilisateurs (4 millions pour être plus précis) ; un nombre significatif et pouvant recouvrir une grande variété de cas d’utilisation.



Avec cette enquête, JetBrains souhaite donc en savoir plus sur les différents usages qui sont faits de Kotlin, ainsi que sur les difficultés qu'ont pu rencontrer les utilisateurs, ce qu'ils ont apprécié, quels sont leurs besoins et attentes, afin de permettre à l'équipe Kotlin de mieux cerner les points améliorer. L'entreprise affirme en effet tenir à ce que que chaque utilisateur de Kotlin bénéficie de la meilleure expérience possible.



Les développeurs n’utilisant pas Kotlin sont aussi invités à participer à cette enquête et à donner les raisons pour lesquelles ils ne l'utilisent pas.



Si vous avez répondu au questionnaire l’an dernier, Jetbrains vous invite à participer de nouveau cette année pour leur permettre de suivre l'évolution de votre expérience.



De nouvelles questions sur les fonctionnalités et produits qui ont été lancés en 2019 sont ajoutées à l'enquête de cette année.



En participant à cette enquête, vous tentez votre chance pour gagner une place pour la prochaine KotlinConf ou un t-shirt Kotlin.



Participez à Kotlin Census 2019



