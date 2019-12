YouTrack 2019.3 est disponible avec un support HTML dans Markdown Et d'autres nouvelles fonctionnalités et améliorations 0PARTAGES 3 0



À partir de YouTrack 2019.3, JetBrains ajoute un support HTML dans Markdown et d'autres améliorations pour travailler efficacement avec les tickets et les pièces jointes, et l'intégration avec des systèmes de contrôle de version supplémentaires. Voici un petit aperçu de ce que vous trouverez dans YouTrack 2019.3.



Nouvelle liste des tickets améliorée



La nouvelle liste des tickets quitte la version expérimentale et est désormais accessible à tous. Vous pouvez passer au thème sombre en accédant à la photo de votre profil, utiliser la barre latérale et la barre d'outils repliable et filtrer les tickets directement sous la barre de recherche. Selon JetBrains, YouTrack 2019.3 vous permet aussi de choisir les champs que vous voulez voir apparaître dans la liste des tickets et utiliser des actions pour sélectionner et appliquer une commande à tous les tickets en même temps. En plus, la liste s'adapte aussi mieux aux différentes tailles d'écrans et de fenêtres, ce qui la rend plus esthétique et plus performante sur vos appareils.



Support HTML dans Markdown, pièces jointes simplifiées et blocs de code



À partir de YouTrack 2019.3, JetBrains a activé le support HTML qui vous permet de faire plus avec Markdown lorsque vous travaillez avec des tickets. Ainsi, selon JetBrains, vous pouvez maintenant formater le contenu de l'édition en HTML et améliorer les descriptions d'édition, les commentaires et les champs de texte avec des blocs repliables, des couleurs de texte personnalisées, des sauts de ligne dans les cellules de table, et bien plus encore. De plus, JetBrains a aussi amélioré l'apparence des blocs de code clôturés dans Markdown.





Les blocs de code d'un langage donné affichent une balise de langage avec les numéros de ligne du code. Les blocs qui sont spécifiés comme texte apparaissent dans une police monospace, sans coloration syntaxique. De plus, vous pouvez ajouter des liens directs vers des fichiers joints à un ticket. Au lieu de faire deviner aux autres utilisateurs de quelle pièce jointe vous parlez, pointez directement dessus. Et vous pouvez partager les fichiers joints aux tickets en partageant l'URL.



Les tableaux de bord personnels



Vous avez la possibilité d’ajouter le widget "Issue Activity Feed" à votre tableau de bord pour obtenir un aperçu en temps réel de ce qui se passe actuellement dans vos projets. Ici également, vous pouvez choisir et filtrer les projets, les tickets et les modifications que vous avez envie de voir. De manière fondamentale, le flux d'activité des tickets peut être utilisé comme une alternative aux notifications par courrier électronique que vous recevriez lorsque des modifications sont apportées aux tickets YouTrack auxquels vous êtes abonnés.



Selon l’équipe de développement, une autre option est d'utiliser le widget pour afficher un flux de chaque action, que vous pouvez utiliser pour vous fournir une vue d'ensemble du projet.





Page du projet



Toujours à propos du nouveau widget, JetBrains annonce que les administrateurs de projet peuvent utiliser le widget Issue Activity Feed pour ajouter du contenu utile aux pages d'accueil du projet. Par exemple, filtrer les nouveaux tickets et/ou les résoudre à l'aide d'un ou deux widgets d'activité ajoutés sur la page du projet dans Hub peut aider vos utilisateurs à voir l'état actuel du projet.



De nouvelles localisations communautaires pour les utilisateurs non anglophones



Vous pouvez maintenant essayer quatre langues supplémentaires qui sont supportées par la localisation communautaire : chinois simplifié, hébreu, hongrois et coréen. La communauté a commencé à travailler avec YouTrack dans ces langues et à ajouter leurs traductions. Ces options de langue sont maintenant disponibles au niveau mondial ou sous forme de préférence par utilisateur.



De nouvelles intégrations pour vos systèmes de contrôle de version



Dans YouTrack 2019.3, vous pouvez désormais lier vos projets YouTrack aux dépôts qui sont hébergés sur un serveur Bitbucket, Gogs, ou une installation Gitea. Par ailleurs, les paramètres d'intégration avec TeamCity acceptent maintenant un jeton d'autorisation au lieu d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de stocker vos mots de passe personnels dans les paramètres d'intégration et que vous pouvez mettre à jour librement vos mots de passe sans casser les intégrations.





Une nouvelle gestion du cycle de vie pour les projets évolutifs



À partir de YouTrack 2019.3, pendant que vos projets évoluent et grandissent, vous pouvez librement changer le nom du projet, le préfixe dans les tickets, communément appelé Project ID, ou les deux. Cela ne brisera pas les liens internes et externes à votre projet et à vos tickets. YouTrack stocke désormais la collection d'ID qui étaient précédemment utilisés comme préfixes de tickets dans un projet. Lorsque vous modifiez l'ID d'un projet, les ID des tickets de ce projet sont également mis à jour.



YouTrack 2019.3 propose également d’autres fonctionnalités et d’autres améliorations. Vous pouvez en savoir plus dans la note de version publiée par JetBrains. Enfin, YouTrack est maintenant livré avec Java SE 11, avec tous les derniers correctifs de sécurité du fournisseur Java en place. Il ne dépend plus de Java 8.



Télécharger YouTrack 2019.3



Source :



Voir aussi



La version 2019.2 de YouTrack, le logiciel de gestion de projet et de suivi des incidents est disponible et peut être désormais connecté à Bitbucket



JetBrains YouTrack 2019.1 est disponible, permet de marquer un tableau agile comme favori, d'appliquer un mode sombre et peut être intégré à Slack



Comment faire des suggestions, signaler un problème ou demander de l'aide sur PhpStorm ? JetBrains donne plus d'éclaircissements sur YouTrack Après la version 2019.2 publiée en juillet dernier, JetBrains a publié ce mercredi la version 2019.3 de YouTrack, son logiciel de gestion de projet et de suivi des tickets et incidents. Le principal changement dans la version 2019.3 de YouTrack est la nouvelle liste des tickets améliorée. Il y a également des améliorations significatives en matière de performances et d'apparence, y compris une nouvelle barre d'outils et une nouvelle barre latérale, un mode sombre, etc. Il apporte aussi un nouveau widget "Issue Activity Feed" pour les tableaux de bord et les pages de projet.À partir de YouTrack 2019.3, JetBrains ajoute un support HTML dans Markdown et d'autres améliorations pour travailler efficacement avec les tickets et les pièces jointes, et l'intégration avec des systèmes de contrôle de version supplémentaires. Voici un petit aperçu de ce que vous trouverez dans YouTrack 2019.3.La nouvelle liste des tickets quitte la version expérimentale et est désormais accessible à tous. Vous pouvez passer au thème sombre en accédant à la photo de votre profil, utiliser la barre latérale et la barre d'outils repliable et filtrer les tickets directement sous la barre de recherche. Selon JetBrains, YouTrack 2019.3 vous permet aussi de choisir les champs que vous voulez voir apparaître dans la liste des tickets et utiliser des actions pour sélectionner et appliquer une commande à tous les tickets en même temps. En plus, la liste s'adapte aussi mieux aux différentes tailles d'écrans et de fenêtres, ce qui la rend plus esthétique et plus performante sur vos appareils.À partir de YouTrack 2019.3, JetBrains a activé le support HTML qui vous permet de faire plus avec Markdown lorsque vous travaillez avec des tickets. Ainsi, selon JetBrains, vous pouvez maintenant formater le contenu de l'édition en HTML et améliorer les descriptions d'édition, les commentaires et les champs de texte avec des blocs repliables, des couleurs de texte personnalisées, des sauts de ligne dans les cellules de table, et bien plus encore. De plus, JetBrains a aussi amélioré l'apparence des blocs de code clôturés dans Markdown.Les blocs de code d'un langage donné affichent une balise de langage avec les numéros de ligne du code. Les blocs qui sont spécifiés comme texte apparaissent dans une police monospace, sans coloration syntaxique. De plus, vous pouvez ajouter des liens directs vers des fichiers joints à un ticket. Au lieu de faire deviner aux autres utilisateurs de quelle pièce jointe vous parlez, pointez directement dessus. Et vous pouvez partager les fichiers joints aux tickets en partageant l'URL.Vous avez la possibilité d’ajouter le widget "Issue Activity Feed" à votre tableau de bord pour obtenir un aperçu en temps réel de ce qui se passe actuellement dans vos projets. Ici également, vous pouvez choisir et filtrer les projets, les tickets et les modifications que vous avez envie de voir. De manière fondamentale, le flux d'activité des tickets peut être utilisé comme une alternative aux notifications par courrier électronique que vous recevriez lorsque des modifications sont apportées aux tickets YouTrack auxquels vous êtes abonnés.Selon l’équipe de développement, une autre option est d'utiliser le widget pour afficher un flux de chaque action, que vous pouvez utiliser pour vous fournir une vue d'ensemble du projet.Toujours à propos du nouveau widget, JetBrains annonce que les administrateurs de projet peuvent utiliser le widget Issue Activity Feed pour ajouter du contenu utile aux pages d'accueil du projet. Par exemple, filtrer les nouveaux tickets et/ou les résoudre à l'aide d'un ou deux widgets d'activité ajoutés sur la page du projet dans Hub peut aider vos utilisateurs à voir l'état actuel du projet.Vous pouvez maintenant essayer quatre langues supplémentaires qui sont supportées par la localisation communautaire : chinois simplifié, hébreu, hongrois et coréen. La communauté a commencé à travailler avec YouTrack dans ces langues et à ajouter leurs traductions. Ces options de langue sont maintenant disponibles au niveau mondial ou sous forme de préférence par utilisateur.Dans YouTrack 2019.3, vous pouvez désormais lier vos projets YouTrack aux dépôts qui sont hébergés sur un serveur Bitbucket, Gogs, ou une installation Gitea. Par ailleurs, les paramètres d'intégration avec TeamCity acceptent maintenant un jeton d'autorisation au lieu d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de stocker vos mots de passe personnels dans les paramètres d'intégration et que vous pouvez mettre à jour librement vos mots de passe sans casser les intégrations.À partir de YouTrack 2019.3, pendant que vos projets évoluent et grandissent, vous pouvez librement changer le nom du projet, le préfixe dans les tickets, communément appelé Project ID, ou les deux. Cela ne brisera pas les liens internes et externes à votre projet et à vos tickets. YouTrack stocke désormais la collection d'ID qui étaient précédemment utilisés comme préfixes de tickets dans un projet. Lorsque vous modifiez l'ID d'un projet, les ID des tickets de ce projet sont également mis à jour.YouTrack 2019.3 propose également d’autres fonctionnalités et d’autres améliorations. Vous pouvez en savoir plus dans la note de version publiée par JetBrains. Enfin, YouTrack est maintenant livré avec Java SE 11, avec tous les derniers correctifs de sécurité du fournisseur Java en place. Il ne dépend plus de Java 8.Source : JetBrains