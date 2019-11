JetBrains publie la version 1.16 de Toolbox, le service regroupant l'accès à ses EDI Qui apporte une plus grande intégration de GitHub, GitLab et BitBucket 0PARTAGES 5 0 JetBrains a annoncé la sortie de la version 1.16 de Toolbox, son service d’abonnement à sa gamme d’outils de développement pour ordinateurs de bureau. L'extension JetBrains Toolbox peut maintenant ouvrir une ligne de code que vous avez sélectionnée dans votre EDI dans GitHub, GitLab et Bitbucket. Il y a de nouvelles barres de progression dans l'interface utilisateur de Toolbox App, ainsi que plusieurs corrections de bogues.



JetBrains Toolbox fait référence à un service/application qui rassemble les outils de développement de bureau fournis par JetBrains dans le cadre d'un plan d'abonnement mensuel ou annuel. Il regroupe les EDI de JetBrains notamment IntelliJ IDEA, AppCode, CLion, DataGrip, GoLand, PhpStorm, PyCharm, RubyMine, WebStorm et ReSharper Ultimate. La boîte à outils de JetBrains vous donne accès à une gamme d'outils de développement et vous pouvez décider quoi mettre dans votre boîte à outils pour votre prochain projet. Vous avez la possibilité de vous abonner à l'un des produits de JetBrains via un forfait mensuel ou annuel, selon ce qui convient le mieux à votre flux de travail ou à vos projets. En somme, JetBrains Toolbox vous permet de gérer (téléchargement, mise à jour, abonnement) à votre convenance les produits JetBrains.



Dans un billet de blog, l'éditeur indique : « chez JetBrains, nous pensons que la programmation ne devrait pas être simplement un travail, mais un plaisir, un loisir et une expression de sa créativité. C’est pourquoi, avec cette version, notre équipe a entièrement reconstruit l’extension JetBrains Toolbox. Maintenant, vous pouvez facilement ouvrir vos référentiels Git dans votre IDE préféré et naviguer à partir de fichiers GitHub, GitLab, Bitbucket ou de lignes de code sélectionnées vers l'EDI JetBrains qui convient le mieux. Cette nouvelle intégration vous fera gagner un temps précieux ».



Intégration de GitHub, GitLab et Bitbucket



Auparavant, ces extensions ne pouvaient que cloner et ouvrir vos référentiels Git dans votre outil favori. Maintenant, elles vous permettent également d'ouvrir le fichier sélectionné dans votre EDI. Et en plus, disponible à partir des versions 2019.3 EAP de tous les EDI, vous pouvez vous rendre en un clic à la ligne de code que vous avez sélectionnée dans le service de référentiel Git vers votre EDI ! Les extensions sont disponibles sur Google Chrome et Mozilla Firefox.



Ci-dessous une petite illustration de leur fonctionnement :

Clonez et ouvrez vos référentiels GitHub, GitLab ou Bitbucket dans l'EDI directement à partir de votre navigateur. Dans le projet Git, il vous suffit de cliquer sur l'icône de l'EDI qui convient le mieux au projet et d'ouvrir le projet facilement.



Ouvrez les fichiers de projet précédemment extraits dans l'EDI de votre choix en cliquant sur l'icône de l'outil dans le panneau d'actions.



Pour passer à une ligne de code en surbrillance d'un projet précédemment cloné dans votre EDI, cliquez sur l'icône de l'outil JetBrains située dans le panneau des actions sur les fichiers. Dans GitHub, vous pouvez également accéder à la ligne de code sélectionnée directement à partir du menu contextuel:



Télécharger Toolbox App 1.16

Télécharger Toolbox App 1.16 pour Chrome

Télécharger Toolbox App 1.16 pour Firefox



